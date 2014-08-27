WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Дои VS З.Хайвс
12 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
Матч
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Онлайн - Мисаки Дои - Зои Хайвс
WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Зои Хайвс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг108
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Зои
Хайвс
Хайвс
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг166
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