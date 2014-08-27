WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Дои VS З.Хайвс

12 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Hiroshima Regional Park Tennis Courts
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Онлайн - Мисаки Дои - Зои Хайвс

WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Зои Хайвс на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мисаки Дои
Мисаки
Дои
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.59
  • Вес (кг)
    52
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
108
Последние матчи
Больше матчей
Зои Хайвс
Зои
Хайвс
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
166
Последние матчи
Больше матчей

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