WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Зигемунд VS В.Савиных
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 3
Матч
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Валерия Савиных
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Валерия Савиных на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг90
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
6
Л.Зигемунд
1
4
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Тиг✓
6
6
Л.Зигемунд
3
1
Больше матчей
Валерия
Савиных
Савиных
Россия
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)60
- Возраст28
WTA рейтинг178
Последние матчи
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Савиных
2
2
И.Дуань✓
6
6
WTA Монтеррей
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Викмайер✓
4
6
6
В.Савиных
6
1
4
WTA Florianopolis
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Савиных
65
77
2
Т.Бабош✓
77
63
6
AusOpen. Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Савиных
2
6
3
К.Флипкенс✓
6
4
6
AusOpen. Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Минелла
64
1
В.Савиных✓
77
6
Больше матчей
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