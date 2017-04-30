WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Зигемунд VS В.Савиных

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Court 3
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Валерия Савиных

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Валерия Савиных на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
90
Последние матчи
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Валерия Савиных
Валерия
Савиных
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.67
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
178
Последние матчи
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