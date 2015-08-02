WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Тиг VS А.Симидзу

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Court 2
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Онлайн - Патрисия Тиг - Аяно Симидзу

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Патрисия Тиг - Аяно Симидзу на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Патрисия Тиг
Патрисия
Тиг
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
137
Последние матчи
Больше матчей
Аяно Симидзу
Аяно
Симидзу
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
225
Последние матчи

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