WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Тиг VS А.Симидзу
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Патрисия Тиг - Аяно Симидзу
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Патрисия Тиг - Аяно Симидзу на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Патрисия
Тиг
Тиг
Румыния
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг137
Последние матчи
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Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг
4
6
4
А.Потапова✓
6
0
6
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Одиночный разряд
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4
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6
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Одиночный разряд
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Одиночный разряд
Финал
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2
0
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6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Тиг✓
6
6
Л.Зигемунд
3
1
Больше матчей
Аяно
Симидзу
Симидзу
Япония
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг225
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Симидзу
2
0
С.Шарипова✓
6
6
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