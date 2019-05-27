Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
В.Лепченко
4
2
В.Кудерметова✓
6
6
9 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Варвара Лепченко - Вероника Кудерметова
WTA Хироси́ма - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Варвара Лепченко - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Варвара
Лепченко
Лепченко
США
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)72
- Возраст33
WTA рейтинг118
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Пен✓
6
77
В.Лепченко
2
65
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
6
1
63
М.Ди Джузеппе✓
3
6
77
WTA Санта Понса
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
3
65
А.Севастова✓
6
77
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
1
2
Е.Рыбакина✓
6
6
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай✓
6
6
В.Лепченко
1
1
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг51
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо✓
77
6
В.Кудерметова
64
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
6
5
2
Р.Питерсон✓
2
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пера
2
3
В.Кудерметова✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Ди Джузеппе✓
2
5
В.Кудерметова
6
4
A
Больше матчей
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