WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Бузарнеску VS В.Томова
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Михаэла Бузарнеску - Виктория Томова
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаэла Бузарнеску - Виктория Томова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаэла
Бузарнеску
Бузарнеску
Румыния
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)59
- Возраст31
WTA рейтинг129
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович✓
6
6
М.Бузарнеску
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Бузарнеску
6
3
3
А.Блинкова✓
1
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузарнеску
2
2
Д.Касаткина✓
6
6
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ферро✓
1
77
7
М.Бузарнеску
6
62
5
Больше матчей
Виктория
Томова
Томова
Болгария
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг175
Последние матчи
WTA Бирмингем
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова✓
6
6
В.Томова
3
4
WTA Будапешт
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Родина✓
6
4
6
В.Томова
0
6
2
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Томова
1
0
З.Кучова✓
6
6
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Томова✓
6
2
77
Д.Якупович
3
6
63
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Томова
1
1
А.Потапова✓
6
6
Больше матчей
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