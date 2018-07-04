WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Бузарнеску VS В.Томова

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Court 2
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Онлайн - Михаэла Бузарнеску - Виктория Томова

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаэла Бузарнеску - Виктория Томова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Михаэла Бузарнеску
Михаэла
Бузарнеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
129
Последние матчи
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Виктория Томова
Виктория
Томова
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
175
Последние матчи
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