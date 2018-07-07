Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
С.Сьех
1
77
7
П.Хон
6
62
5
11 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Су-Вэй Сьех - Присцилла Хон

WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Присцилла Хон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Су-Вэй Сьех
Су-Вэй
Сьех
ТайваньТайвань
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    57
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей
Присцилла Хон
Присцилла
Хон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
130
Последние матчи
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