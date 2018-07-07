Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
С.Сьех✓
1
77
7
П.Хон
6
62
5
11 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Су-Вэй Сьех - Присцилла Хон
WTA Хироси́ма - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Присцилла Хон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех✓
6
3
6
Р.Озаки
1
6
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова✓
6
4
77
С.Сьех
1
6
62
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Чепелова
4
7
3
С.Сьех✓
6
5
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Сьех
63
7
2
Н.Осака✓
77
5
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
711
6
Д.Брэйди
69
3
Больше матчей
Присцилла
Хон
Хон
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг130
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Кава
0
6
4
П.Хон✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Гаспарян✓
77
6
П.Хон
64
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса✓
6
6
П.Хон
4
3
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
5
7
3
М.Киз✓
7
5
6
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
6
2
1
П.Хон✓
3
6
6
Больше матчей
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