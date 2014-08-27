Онлайн - Мисаки Дои - Юнри Намигата

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Юнри Намигата на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.