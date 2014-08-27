WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Дои VS Ю.Намигата
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Мисаки Дои - Юнри Намигата
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мисаки Дои - Юнри Намигата на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мисаки
Дои
Дои
Япония
- Рост (м)1.59
- Вес (кг)52
- Возраст28
WTA рейтинг108
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Юнри
Намигата
Намигата
Япония
- Рост (м)1.71
- Вес (кг)58
- Возраст37
WTA рейтинг-
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