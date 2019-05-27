WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | 1/4 финала

Л.Зигемунд VS В.Кудерметова

13 сентября 2019 г. Начало после 04:00

Hiroshima Regional Park Tennis Courts
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова

WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
90
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
51
Последние матчи
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