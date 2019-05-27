WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | 1/4 финала
Л.Зигемунд VS В.Кудерметова
13 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
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Онлайн - Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова
WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг90
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Зигемунд✓
6
5
7
П.Тиг
2
7
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд✓
6
6
В.Савиных
4
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова✓
79
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
4
2
В.Кудерметова✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо✓
77
6
В.Кудерметова
64
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
6
5
2
Р.Питерсон✓
2
7
6
Больше матчей
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