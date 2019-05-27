Онлайн - Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова

WTA Хироси́ма - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лаура Зигемунд - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.