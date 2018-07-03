WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Бузарнеску VS Н.Куруми
12 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
Матч
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Онлайн - Михаэла Бузарнеску - Нара Куруми
WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаэла Бузарнеску - Нара Куруми на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаэла
Бузарнеску
Бузарнеску
Румыния
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)59
- Возраст31
WTA рейтинг129
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6
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6
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Нара
Куруми
Куруми
Япония
- Рост (м)1.55
- Вес (кг)53
- Возраст27
WTA рейтинг180
Последние матчи
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Первый раунд
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