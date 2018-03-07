Смотри также

WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Ковинич
2
2
З.Дияс✓
6
6
9 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Данка Ковинич - Зарина Дияс
WTA Хироси́ма - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Данка Ковинич - Зарина Дияс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Данка
Ковинич
Ковинич
Черногория
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)67
- Возраст24
WTA рейтинг114
Последние матчи
WTA Москва
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Ивахненко✓
6
7
Д.Ковинич
2
5
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич
2
4
М.Бузарнеску✓
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ковинич
6
2
0
А.Рус✓
2
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ковинич✓
6
6
А.Калинская
3
3
WTA Лугано
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Ковинич
2
3
В.Лапко✓
6
6
Больше матчей
Зарина
Дияс
Дияс
Казахстан
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг80
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
6
6
З.Дияс
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
7
6
Д.Пегула
5
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
6
6
З.Дияс
3
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
З.Дияс✓
6
6
Л.Цуренко
4
4
Больше матчей
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