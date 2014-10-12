WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Соррибес VS В.Флинк
12 сентября 2019 г. Начало после 04:00
Hiroshima Regional Park Tennis Courts
Матч
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Онлайн - Сара Соррибес - Варвара Флинк
WTA Хироси́ма - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сара Соррибес - Варвара Флинк на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сара
Соррибес
Соррибес
Испания
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг83
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес✓
6
3
6
С.Кирстя
2
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Соррибес
4
5
Ф.Ферро✓
6
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К.Возняцки✓
5
С.Соррибес
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
С.Соррибес
0
1
Больше матчей
Варвара
Флинк
Флинк
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг160
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Флинк✓
6
6
З.Кучова
3
2
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А.Севастова✓
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А.Большова✓
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2
В.Флинк✓
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6
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