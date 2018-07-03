WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Сьех VS Р.Озаки

10 сентября 2019 г. Начало после 04:30

Centre Court
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Онлайн - Су-Вэй Сьех - Риса Озаки

WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Риса Озаки на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Су-Вэй Сьех
Су-Вэй
Сьех
ТайваньТайвань
  • Рост (м)
    1.69
  • Вес (кг)
    57
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей
Риса Озаки
Риса
Озаки
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
291
Последние матчи
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