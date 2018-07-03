WTA Хироси́ма
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Сьех VS Р.Озаки
10 сентября 2019 г. Начало после 04:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Су-Вэй Сьех - Риса Озаки
WTA Хироси́ма - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Су-Вэй Сьех - Риса Озаки на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг28
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6
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Риса
Озаки
Озаки
Япония
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)55
- Возраст25
WTA рейтинг291
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