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Хобарт
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WTA Хобарт
Одиночный разряд | Полуфинал
...
VS
...
17 января 2020 г.
Начало после 01:00
Hobart International Tennis Centre
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Матч
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