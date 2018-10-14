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18-летняя украинка Даяна Ястремская раскатала всех в Гонконге, выиграв первый титул WTA в карьере

18-летняя украинка Ястремская раскатала всех в Гонконге, выиграв первый титул WTA в карьере
Eurosport

1 час назад

Девушка, готовая подвинуть Свитолину.

18-летняя украинка Даяна Ястремская разгромила в финале турнира серии WTA International, который проходил в Гонконге, китаянку Ван Цян – 2:0 (6:2, 6:1).

Даяна реализовала 5 брейков – против одного у соперницы, вкрутила 3 эйса и совершила 4 двойных ошибки.

Титул стал первым для девушки на уровне WTA. Ястремская заработала 163 тысячи долларов призовых.

  • До победы Даяна занимала 102 строчку рейтинга WTA. В понедельник она запрыгнет на 66 позицию.
  • Ван Цян занимает 24-ю место в рейтинге.
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