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18-летняя украинка Даяна Ястремская раскатала всех в Гонконге, выиграв первый титул WTA в карьере
Девушка, готовая подвинуть Свитолину.
18-летняя украинка Даяна Ястремская разгромила в финале турнира серии WTA International, который проходил в Гонконге, китаянку Ван Цян – 2:0 (6:2, 6:1).
Даяна реализовала 5 брейков – против одного у соперницы, вкрутила 3 эйса и совершила 4 двойных ошибки.
Титул стал первым для девушки на уровне WTA. Ястремская заработала 163 тысячи долларов призовых.
- До победы Даяна занимала 102 строчку рейтинга WTA. В понедельник она запрыгнет на 66 позицию.
- Ван Цян занимает 24-ю место в рейтинге.
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