Турнир WTA в Гонконге перенесли на неопределенный срок из-за массовых беспорядков

Запланированный на начало октября женский теннисный турнир в Гонконге отложен на неопределенный срок из-за протестов.

Организаторы соревнований заявили, что не могут обеспечить спокойное проведения Hong Kong Open, поэтому подыщут другую дату для турнира. Соревнование должно было пройти в парке Виктория, где и собираются протестующие, сообщает BBC.

Планировалось, что Hong Kong Open начнется 5 октбяря.

В 2018 году соревнования в Гонконге выиграла 18-летняя на тот момент украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Протесты в Гонконге проходят с конца марта. Камнем преткновения стал законопроект об экстрадиции.

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