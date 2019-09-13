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Турнир WTA в Гонконге перенесли на неопределенный срок из-за массовых беспорядков
Политика вновь вмешивается в спорт.
Запланированный на начало октября женский теннисный турнир в Гонконге отложен на неопределенный срок из-за протестов.
Организаторы соревнований заявили, что не могут обеспечить спокойное проведения Hong Kong Open, поэтому подыщут другую дату для турнира. Соревнование должно было пройти в парке Виктория, где и собираются протестующие, сообщает BBC.
- Планировалось, что Hong Kong Open начнется 5 октбяря.
- В 2018 году соревнования в Гонконге выиграла 18-летняя на тот момент украинская теннисистка Даяна Ястремская.
- Протесты в Гонконге проходят с конца марта. Камнем преткновения стал законопроект об экстрадиции.
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