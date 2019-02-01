Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Гарбинье Мугуруса - Даяна Ястремская
WTA Хуахин - 1 февраля 2019
Это Теннис, и это Toyota Thailand Open! Следите за матчем Гарбинье Мугуруса – Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 1 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Гарбинье Мугуруса и Даяна Ястремская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет