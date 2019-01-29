Девушка-болбой повергла в ужас Сабину Лисицки, раздавив на ее глазах гигантского паука

Немка Сабина Лисицки сошлась с испанкой Гарбинье Мугурусой в в первом круге турнира в Хуахине – 6:3, 6:4.

По ходу второго сета случился забавный эпизод: Лисицки заметила бегавшего по корту паучка и попыталась аккуратно отодвинуть его ракеткой. К немке тут же подскочила девочка-болбой и лихо раздавила насекомое, чем повергла впечатлительную теннисистку в ужас.

Немка была так шокирована, что не проиграла – 3:6, 4:6.

Во втором круге Мугуруса сыграет с немкой Моной Бартель.

Турнир в Хуахине раньше проходил в Тайбэе, но теперь переехал.

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