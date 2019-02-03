Даяна Ястремская взяла титул в Хуахине, уйдя с 2:5 в решающем сете

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла второй титул в карьере, оказавшись сильнее в финале турнира в Хуахине Айлы Томлянович – 6:2, 2:6, 7:6(3).

Даяна удачно стартовала в решающем сете, повела 2:0, после чего отдала австралийке 5 геймов подряд. При счете 2:5 Айла подавала на матч, но Ястремская переломила ход встречи и даже повела 6:5, но отдала под ноль следующий гейм. На тай-брейке Даяна уступала 0:2, но все завершилось в ее пользу.

Ястремская гораздо чаще ошибалась на подаче (13-6), но зато превзошла соперницу по эйсам (4-0). Обе финалистки реализовали по 7 брейк-пойнтов.

Для 18-летней Ястремской этот титул стал вторым в карьере. Первый она взяла в октябре 2018 года в Гонгконге.

Даяна занимает 47-ю строчку в рейтинге WTA, но 4 февраля она поднимется на 34-е место.

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