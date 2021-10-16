Русская теннисистка Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина из Казахстана уступили представительнице Тайваня Су-Вэй Сьех и бельгийке Элис Мертенс в парном финале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 6:7(1), 3:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Сьех и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брей-пойнтов. В свою очередь, Кудерметова и Рыбакина сделали два эйса, четыре раза ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

Для Вероники и Елены это был второй совместный турнир. В августе они дошли до полуфинала в Монреале.

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Кудерметова уступила Сьех и Мертенс в финале Уимблдона-2021. Тогда в паре с Вероникой была Елена Веснина.

У Кудерметовой два парных титула, у Рыбакиной – 4, но на уровне ITF.

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