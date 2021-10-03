Вторая ракетка мира Арина Соболенко подхватила коронавирус и не сможет выступить на турнире в Индиан-Уэллс.

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«К сожалению, я сдала положительный тест в Индиан-Уэллс и не смогу выступить. У меня начался период изоляции, я останусь здесь до одобрения врачей и органов здравоохранения. Сейчас я чувствую себя хорошо, но мне очень жаль, что не получится выступить в этом году», – написала Соболенко в сторис инстаграма

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В 2021 году Арина выиграла титулы в Абу-Даби и Мадриде, дошла до полуфиналов Уимблдона и US Open.

Из-за пандемии турнир в Индиан-Уэллс, традиционно проводящийся в марте, был перенесен на октябрь. Соревнования стартуют 4 октября.

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