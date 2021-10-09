Британская теннисистка Эмма Радукану во втором круге турнира в Индиан-Уэллс проиграла 100-й ракетке мира белоруске Александре Саснович. Для 18-летней Эммы это был первый матч после победы на US Open, где она не отдала соперницам ни сета и стала первым квалифаером в истории, выигравшим на турнире «Большого шлема».

Александра Саснович прокомментировала победу.

«Я понимала, что мне нужно выходить и показывать свой теннис, играть на 100%. Я знала, что Эмма выиграла US Open – а я там проиграла в первом круге. Небольшая разница, да? Так что я просто старалась. Хотелось насладиться матчем. Я люблю теннис, люблю играть. Это моя жизнь», – сказала она в интервью после матча.

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Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Саснович, причем во втором сете Радукану вела 4:2.

Для Саснович эта победа стала четвертой в 11 матчах против топ-50 в текущем сезоне. При этом дважды ее соперницы снялись по ходу встречи. В третьем круге Саснович встретится с чемпионкой-2015 Симоной Халеп.

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