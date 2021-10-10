Польская теннисистка Ига Швёнтек, крупно победившая Веронику Кудерметову в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс, прокомментировала посещение их матча Биллом Гейтсом.

Официальный твиттер WTA опубликовал фото основателя Microsoft с трибун, обыграв схожесть слова «Excellent» (великолепный) и названия программы Excel.

– Великолепный день для тенниса, Билл Гейтс.

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– Ну... Думаю, в теннисе я лучше, чем в работе с Excel. Надеюсь, вам понравился матч, Билл Гейтс.

Матч с Вероникой Кудерметовой завершился победой Иги со счетом 6:1, 6:0.

Следующей соперницей Швёнтек на турнире станет либо Юлия Путинцева, либо Алена Остапенко.

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