Польская теннисистка Ига Швёнтек, крупно победившая Веронику Кудерметову в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс, прокомментировала посещение их матча Биллом Гейтсом.
Официальный твиттер WTA опубликовал фото основателя Microsoft с трибун, обыграв схожесть слова «Excellent» (великолепный) и названия программы Excel.
– Великолепный день для тенниса, Билл Гейтс.
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– Ну... Думаю, в теннисе я лучше, чем в работе с Excel. Надеюсь, вам понравился матч, Билл Гейтс.
  • Матч с Вероникой Кудерметовой завершился победой Иги со счетом 6:1, 6:0.
  • Следующей соперницей Швёнтек на турнире станет либо Юлия Путинцева, либо Алена Остапенко.
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