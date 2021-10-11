100-я ракетка мира из Беларуси Александра Саснович победила румынскую теннисистку Симону Халеп в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:4.

Для Саснович эта победа стала пятой в 12-ти матчах против топ-50 в текущем сезоне. Последние две победы и вовсе были одержаны над соперницами из топ-25 – до выигрыша у Халеп белоруска во втором круге Индиан-Уэллс отправила домой британскую теннисистку Эмму Радукану. Для 18-летней сенсации US Open тот матч стал первым после первой в карьере победы на турнире «Большого шлема».

Александра Саснович с юмором прокомментировала неожиданную победу.

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«Это очень забавно. Когда я посмотрела четверть сетки, то увидела трех чемпионок «Большого шлема» и Александру Саснович. Мне стало смешно. Симона – великая чемпионка. В конце матча я очень нервничала, потому что очень хотела победить.

У меня уже были куплены билеты домой, потому что я думала, что шансы на победу где-то 70 на 30 в ее пользу. Но я просто вышла на корт, наслаждалась матчем – и победила. Вау», – сказала Саснович.

Белорусская теннисистка впервые с 2019 года выиграла три матча подряд.

В четвертом раунде Саснович сыграет против соотечественницы – Виктории Азаренко.

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