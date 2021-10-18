Испанская теннисистка Паула Бадоса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко. В решающей парии при счете 5:4 Азаренко подавала на матч и вела 30-0 в гейме, но проиграла четыре мяча подряд.
Счет по сетам – 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 3 часа и шесть минут. Бадоса сделала 7 эйсов, 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Азаренко подала навылет 5 раз, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.
- Паула Бадоса выиграла в первом «Мастерсе» в карьере.
- В мужском финале Кэмерон Норри победил Николоза Басилашвили в трех сетах.
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