Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллс

Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Барборе Стрыцовой и Сьех Су-Вэй в финале турнира в Индиан-Уэллс – 4:6, 4:6. Во втором сете российская пара вела 3:1, но в последующих геймах дважды отдала свою подачу.

За 1 час 24 минуты Елена и Екатерина дважды подали навылет, реализовали 3 брейк-пойнта и допустили 3 двойные ошибки. У их соперниц ни одного эйса, 1 двойная и 5 брейков.

Стрыцова завоевала 21-й парный титул в карьере, Су-Вэй – 20-й. Для них это первая совместная победа.

Веснина и Макарова идут без титулов в сезоне-2018. В январе они проиграли финал Australian Open.

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