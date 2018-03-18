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Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллс

Макарова и Веснина проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллс
Eurosport

15 мин. назад

Пока 2018 год выдается не слишком удачным.

Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Барборе Стрыцовой и Сьех Су-Вэй в финале турнира в Индиан-Уэллс – 4:6, 4:6. Во втором сете российская пара вела 3:1, но в последующих геймах дважды отдала свою подачу.

За 1 час 24 минуты Елена и Екатерина дважды подали навылет, реализовали 3 брейк-пойнта и допустили 3 двойные ошибки. У их соперниц ни одного эйса, 1 двойная и 5 брейков.

  • Стрыцова завоевала 21-й парный титул в карьере, Су-Вэй – 20-й. Для них это первая совместная победа.
  • Веснина и Макарова идут без титулов в сезоне-2018. В январе они проиграли финал Australian Open.

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