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Винус Уильямс - Серена Уильямс

WTA Индиан-Уэллс - 13 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Винус Уильямс – Серена Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Винус Уильямс и Серена Уильямс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.