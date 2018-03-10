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Наталья Вихлянцева - Юлия Гёргес

WTA Индиан-Уэллс - 10 марта 2018

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Наталья Вихлянцева – Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 10 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Наталья Вихлянцева и Юлия Гёргес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.