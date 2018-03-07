«Я возвращаюсь в Международный женский день». Серена Уильямс объявила о камбэке

Серена Уильямс оставила пафосное сообщение в инстаграме по случаю старта турнира в Индиан-Уэллс.

«Официально. Я возвращаюсь. В этот четверг я проведу первый профессиональный матч после рождения дочери.

Целый месяц я выступала на турнирах в Калифорнии и Флориде – моих родных штатах. В четверг я сыграют первый матч – в Международный женский день. Лучшего дня для камбэка выбрать было невозможно.

Я хотела в честь это сделать что-то особенное, чтобы вы все могли стать частью моего длительного пути назад, если захотите, конечно. И я разработала мою золотую брошь Серены – S», – написала Уильямс-младшая.

По словам Серены, для нее золотая S означает силу (Strength) и уверенность (Sureness), но каждый вправе для себя выбрать собственное значение.

8 марта Серена сыграет в первом круге Индиан-Уэллс с Зариной Дияс из Казахстана.

Серена не выступала с января 2017 года, когда выиграла Australian Open.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме