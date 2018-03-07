Eurosport
«Я возвращаюсь в Международный женский день». Серена Уильямс объявила о камбэке
А еще немножко рекламы от американки.
Серена Уильямс оставила пафосное сообщение в инстаграме по случаю старта турнира в Индиан-Уэллс.
«Официально. Я возвращаюсь. В этот четверг я проведу первый профессиональный матч после рождения дочери.
Целый месяц я выступала на турнирах в Калифорнии и Флориде – моих родных штатах. В четверг я сыграют первый матч – в Международный женский день. Лучшего дня для камбэка выбрать было невозможно.
Я хотела в честь это сделать что-то особенное, чтобы вы все могли стать частью моего длительного пути назад, если захотите, конечно. И я разработала мою золотую брошь Серены – S», – написала Уильямс-младшая.
По словам Серены, для нее золотая S означает силу (Strength) и уверенность (Sureness), но каждый вправе для себя выбрать собственное значение.
- 8 марта Серена сыграет в первом круге Индиан-Уэллс с Зариной Дияс из Казахстана.
- Серена не выступала с января 2017 года, когда выиграла Australian Open.