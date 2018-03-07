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Серена Уильямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко сыграют на одном турнире впервые за 26 месяцев

Серена, Шарапова и Азаренко сыграют на одном турнире впервые за 26 месяцев
Eurosport

56 мин. назад

Королевы вернулись.

В ночь на 8 марта стартует первый турнир серии WTA Premier Mandatory.

В Индиан-Уэллс выступят Серена Уильямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко. В последний раз все три легенды сыграли на одном турнире в январе 2016 года (Australian Open) – 26 месяцев назад.

При этом теннисистки, которые ранее втроем возглавляли мировой рейтинге, не вошли в число сеяных. Только Шарапова входит в топ-100 (41-е место).

Еще одна интрига в том, что и Серена, и Мария, и Вика выигрывали турнир в Индиан-Уэллс по два раза. Третья победа сделает любую из них рекордсменкой.

  • В первом круге Шарапова сыграет с Наоми Осакой, Азаренко – с Хизер Уотсон, Уильямс – с Зариной Дияс.

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