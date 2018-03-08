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Мария Шарапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллс

Шарапова проиграла Осаке в первом круге
Eurosport

41 мин. назад

Чемпионка 2006 и 2013 годов покинула турнир.

Мария Шарапова уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллс – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

На счету Шараповой 1 эйс, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Осака допустила 4 двойные, 1 раз подала навылет и 5 раз взяла подачу соперницы.

  • Шарапова выигрывала турнир WTA в Индиан-Уэллс в 2006 и 2013 годах.
  • С полной сеткой турнира можно ознакомиться здесь.

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