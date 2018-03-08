Getty Images

Мария Шарапова: «В этом году я играю и благодарна, что выхожу на корт»

Шарапова: «В этом году я играю и благодарна, что выхожу на корт»
Eurosport

1 час назад

Просто заниматься любимым делом – уже довольно важно.

Мария Шарапова прокомментировала вылет в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллс.

«Я знаю, что после возвращения нужно работать, чтобы попасть в число сеяных. Для этого требуется работа, требуется время. Я не боюсь этого.

В этом году я участвую в соревнованиях и играю, а в прошлом все было по-другому. Так что я должна быть благодарна за то, что прохожу через этот тоннель и выхожу на корт», – цитирует Шарапову ESPN.

  • В первом круге Индиан-Уэллс Шарапова уступила японке Наоми Осаке – 4:6, 4:6.
  • С полной сеткой турнира можно ознакомиться здесь.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 634 просмотровВчера в 11:27
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 970 просмотровВчера в 19:07
А еще вам может понравиться