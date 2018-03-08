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Мария Шарапова: «В этом году я играю и благодарна, что выхожу на корт»
Просто заниматься любимым делом – уже довольно важно.
Мария Шарапова прокомментировала вылет в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллс.
«Я знаю, что после возвращения нужно работать, чтобы попасть в число сеяных. Для этого требуется работа, требуется время. Я не боюсь этого.
В этом году я участвую в соревнованиях и играю, а в прошлом все было по-другому. Так что я должна быть благодарна за то, что прохожу через этот тоннель и выхожу на корт», – цитирует Шарапову ESPN.
- В первом круге Индиан-Уэллс Шарапова уступила японке Наоми Осаке – 4:6, 4:6.
- С полной сеткой турнира можно ознакомиться здесь.
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