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Серена Уильямс выиграла первый матч после возвращения
И, в отличие от Шараповой, продолжит выступление на Индиан-Уэллс.
Американская теннисистка Серена Уильямс победила Зарину Дияс из Казахстана в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллс – 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 33 минуты.
Для Уильямс эта встреча стала первым официальным поединком в одиночном разряде после рождения ребенка.
- Во втором круге Серена сыграет против нидерландки Кики Бертенс, которая занимает 29-е место в рейтинге WTA.
- Предыдущим официальным поединком Серены был матч против сестры Винус в финале Australian Open-2017 (6:4, 6:4).
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