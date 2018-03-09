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Виктория Азаренко выиграла первый матч в 2018 году
И вышла во второй круг.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс, одержав победу над британкой Хизер Уотсон – 6:4, 6:2. Матч продлился 1 час 43 минуты.
Азаренко совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов, Уотсон – 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта.
- Во втором круге Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
- Это был первый поединок белорусской теннисистки в 2018 году. Она не выступала с середины июля 2017 года из-за судебных тяжб по определению места проживания своего сына.
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