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Виктория Азаренко выиграла первый матч в 2018 году

Азаренко выиграла первый матч в 2018 году
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

И вышла во второй круг.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс, одержав победу над британкой Хизер Уотсон – 6:4, 6:2. Матч продлился 1 час 43 минуты.

Азаренко совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов, Уотсон – 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта.

  • Во втором круге Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
  • Это был первый поединок белорусской теннисистки в 2018 году. Она не выступала с середины июля 2017 года из-за судебных тяжб по определению места проживания своего сына.

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