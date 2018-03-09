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The Forbes: Мария Шарапова создаст программу поддержки для женщин-предпринимателей
Девушек в бизнесе станет больше.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова запустит собственную программу поддержки для женщин-предпринимателей.
«На встречах с дистрибьютерами я в большинстве случаев оказывалась единственной женщиной-владельцем в кабинете, переполненном мужчинами-профессионалами и мужчинами-гендиректорами.
Для обретения уверенности потребовалось время. Этими знаниями я поделюсь с женщинами, особенно молодыми и даже тинейджерами, учащимися в школе, которые хотят развивать свое дело, обладают талантом и креативом, но стесняются показать себя», – сказала Шарапова The Forbes.
- Мария – одна из десяти обладательниц карьерного «Большого шлема» за всю историю.
- Шарапова – владелец собственного кондитерского бренда Sugarpova.
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