The Forbes: Мария Шарапова создаст программу поддержки для женщин-предпринимателей

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова запустит собственную программу поддержки для женщин-предпринимателей.

«На встречах с дистрибьютерами я в большинстве случаев оказывалась единственной женщиной-владельцем в кабинете, переполненном мужчинами-профессионалами и мужчинами-гендиректорами.

Для обретения уверенности потребовалось время. Этими знаниями я поделюсь с женщинами, особенно молодыми и даже тинейджерами, учащимися в школе, которые хотят развивать свое дело, обладают талантом и креативом, но стесняются показать себя», – сказала Шарапова The Forbes.

Мария – одна из десяти обладательниц карьерного «Большого шлема» за всю историю.

Шарапова – владелец собственного кондитерского бренда Sugarpova.

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