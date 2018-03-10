Getty Images

Светлана Кузнецова проиграла Арине Соболенко в первом матче после восстановления

Кузнецова проиграла Соболенко в первом матче после восстановления
Eurosport

1 час назад

Камбэк с горчинкой.

Светлана Кузнецова провела первый матч с октября 2017 года, но возвращение на корт не заладилось. 18-я ракетка мира проиграла Арине Соболенко из Белоруссии во втором круге турнира в Индиан-Уэллс – 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Кузнецова реализовала 3 брейк-пойнта, отдав 4 собственные подачи, и допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 2 эйса и 1 двойная.

Прежде Светлана и Арина не встречались.

  • В третьем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Джоанна Конта – Маркета Вондроушова.
  • Кузнецова пропустила пять месяцев из-за травмы кисти.

Сетка турнира в Индиан-Уэллс

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Сдержанные «Ливерпуль» с «МЮ» и злющая «Бавария»

02:13
Популярные видео
Домрачева промазала последним выстрелом, но все равно порвала соперниц. В этом видео она прекрасна
1 356 просмотров2 ч
Василевский трижды пустил от «Рейнджерс», но «Тампа» все равно порвала соперника
 669 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться