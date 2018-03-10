Светлана Кузнецова проиграла Арине Соболенко в первом матче после восстановления

Светлана Кузнецова провела первый матч с октября 2017 года, но возвращение на корт не заладилось. 18-я ракетка мира проиграла Арине Соболенко из Белоруссии во втором круге турнира в Индиан-Уэллс – 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Кузнецова реализовала 3 брейк-пойнта, отдав 4 собственные подачи, и допустила 3 двойные ошибки. У Соболенко 2 эйса и 1 двойная.

Прежде Светлана и Арина не встречались.

В третьем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Джоанна Конта – Маркета Вондроушова.

Кузнецова пропустила пять месяцев из-за травмы кисти.

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