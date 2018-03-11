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Серена Уильямс вышла в третий круг Индиан-Уэллса, где сыграет с сестрой Винус
После рождения ребенка Серена идет без поражений.
Американка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв голландку Кики Бертенс 7:6 (7:5), 7:5.
Матч продолжался 1 час и 52 минуты. Серена реализовала 5 брейк-поинтов, сделала 1 эйс и допустила 4 двойные ошибки. У Кики 4 брейк-поинта, 7 эйсов и 6 двойных ошибок.
- В следующем матче Серена Уильямс сыграет с Винус, которая обыграла румынку Сорану Кирстя – 6:3, 6:4.
- Турнир в Индиан-Уэллсе – первый для Уильямс после рождения ребенка.
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