Серена Уильямс: «Ненавижу играть против Винус»

36-летняя теннисистка Серена Уильямс поделилась мыслями о предстоящем поединке против сестры Винус. Матч состоится в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллс.

«Я бы хотела сыграть с кем-нибудь другим – буквально с любой другой соперницей. Но случилось, что я сыграю против Винус. Я ненавижу играть против нее, но я наслаждаюсь борьбой, когда мы выходим на корт. А вот после матча становится уже не так приятно», – цитирует Серену Sport360.

Сестры сыграют друг против друга в 29-й раз, но впервые на Индиан-Уэллс.

С полной сеткой турнира можно ознакомиться здесь.

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