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Виктория Азаренко проиграла Слоан Стивенс во втором круге Индиан-Уэллс
Камбэк был недолгим.
Виктория Азаренко проиграла Слоан Стивенс в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллс – 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Стивенс ни разу не подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 7 и допустила 2 двойные ошибки. Вика ответила 1 эйсом и 3 брейками при 5 двойных.
Стивенс впервые обыграла Азаренко и размочила счет в личном противостоянии – 1-3.
- В третьем раунде американку ждет Дарья Касаткина.
- Двумя дня ранее Вика обыграла Слоан и Эжени Бушар в паре с Ариной Соболенко.
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