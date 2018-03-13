Винус Уильямс победила Серену Уильямс в двух сетах впервые с 2008 года

Винус Уильямс обыграла Серену Уильямс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс – 6:3, 6:4. Сестринское дерби продолжалось 1 час 26 минут.

Винус превзошла Серену по эйсам (6-4) и брейкам (4-2), при этом чаще ошибалась на подаче (8-3).

Винус победила младшую сестру впервые с 2014 года. При этом она не побеждала Серену в двух сетах с 2008-го. Уильямс-старшая сократила отставание в личном противостоянии – 12-17.

В четвертом круге Винус сыграет с Анастасией Севастовой.

Для Серены турнир в Индиан-Уэллс стал первым официальным после 14 месяцев без тенниса.

За этот период американка стала матерью девочки Алексис Олимпии Оганян.

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