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Дарья Касаткина расправилась со Слоан Стивенс в Индиан-Уэллс и вышла на Каролин Возняцки

Касаткина расправилась со Стивенс и вышла на Возняцки
Eurosport

1 час назад

Месть за Вику Азаренко.

Дарья Касаткина обыграла 13-ю ракетку турнира в Индиан-Уэллс Слоан Стивенс со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертый круг.

За 1 час 26 минут Касаткина 1 раз подала навылет, заработала 5 брейк-пойнтов, из которых реализовала 4, и допустила 3 двойные ошибки. У Стивенс 2 эйса и 1 брейк при 4 двойных.

Дарья сравняла счет в личном противостоянии – 1-1.

  • За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет со второй ракеткой мира Каролин Возняцки.
  • По окончании турнира в Индиан-Уэллс Дарья станет первой ракеткой России.

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