«Уильямс – Уильямс». Самый загадочный скорборд в истории тенниса и спорта вообще

Не все телевизионщики оказались готовы к встрече сестер Уильямс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс. Либо режиссер – очень тонкий тролль.

Зрителям матча между Сереной и Винус Уильямс, если они включили трансляцию не с первого розыгрыша, пришлось серьезно поломать голову, чтобы понять, кто ведет в счете – возле двух фамилий Уильямс вообще не было инициалов.

Инициалы добавили только к концу первого сета.

Уильямс впервые с 2008 года победила Уильямс в двух сетах (6:3, 6:4) и вышла в четвертый круг.

Серена провела первый турнир за 14 месяцев в связи с родами.

Перед матчем Уильямс-младшая призналась, что ненавидит играть против сестры.

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