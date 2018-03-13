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«Уильямс – Уильямс». Самый загадочный скорборд в истории тенниса и спорта вообще

«Уильямс – Уильямс». Самый загадочный скорборд в истории тенниса и спорта вообще
Eurosport

1 час назад

Прояви интуицию – угадай, кто ведет в счете.

Не все телевизионщики оказались готовы к встрече сестер Уильямс в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс. Либо режиссер – очень тонкий тролль.

Зрителям матча между Сереной и Винус Уильямс, если они включили трансляцию не с первого розыгрыша, пришлось серьезно поломать голову, чтобы понять, кто ведет в счете – возле двух фамилий Уильямс вообще не было инициалов.

Инициалы добавили только к концу первого сета.

  • Уильямс впервые с 2008 года победила Уильямс в двух сетах (6:3, 6:4) и вышла в четвертый круг.
  • Серена провела первый турнир за 14 месяцев в связи с родами.
  • Перед матчем Уильямс-младшая призналась, что ненавидит играть против сестры.

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