Дарья Касаткина во второй раз за 1,5 месяца обыграла Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс, обыграв датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 7:5.

Матч продлился 1 час 41 минуту. Касаткина реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, Возняцки – 4 из 8. Соперницы по разу подали навылет и допустили по три двойные ошиьки. В первом сете россиянка вернулась в игру после 0:3 и взяла пять геймов подряд.

Ранее Касаткина уже побеждала Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге.

В четвертьфинале Дарья сыграет против Анжелик Кербер.

С 19 марта Касаткина впервые станет первой ракеткой России.

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