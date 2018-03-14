twitter

Дарья Касаткина во второй раз за 1,5 месяца обыграла Каролин Возняцки и вышла в четвертьфинал

Касаткина во второй раз за 1,5 месяца обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал
Eurosport

1 час назад

Еще одна победа над второй ракеткой мира – уже не случайность.

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс, обыграв датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 7:5.

Матч продлился 1 час 41 минуту. Касаткина реализовала 6 брейк-пойнтов из 9, Возняцки – 4 из 8. Соперницы по разу подали навылет и допустили по три двойные ошиьки. В первом сете россиянка вернулась в игру после 0:3 и взяла пять геймов подряд.

  • Ранее Касаткина уже побеждала Возняцки на турнире в Санкт-Петербурге.
  • В четвертьфинале Дарья сыграет против Анжелик Кербер.
  • С 19 марта Касаткина впервые станет первой ракеткой России.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
7 237 просмотров21 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 263 просмотровВчера в 23:50
А еще вам может понравиться