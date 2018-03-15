Дарья Касаткина отдала Анжелик Кербер 2 гейма за 58 минут и ворвалась в полуфинал Индиан-Уэллс

Дарья Касаткина уничтожила Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс – 6:0, 6:2. Матч продолжался всего 58 минут.

Касаткина превзошла Кербер по эйсам (3-0), ни разу не ошиблась на подаче в отличие от соперницы (0-5) и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

Касаткина повела в личном противостоянии – 3-2.

В полуфинале Дарья сыграет с победительницей матча Винус Уильямс – Карла Суарес-Наварро.

Перед Кербер Дарья обыграла действующую чемпионку US Open Слоан Стивенс и претендентку на звание первой ракетки мира Каролин Возняцки.

По итогам турнира Касаткина станет первой ракеткой России.

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