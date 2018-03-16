Instagram

Дарья Касаткина: «Хочу быть как Месси. Но, скорее всего, похожа на Иньесту»

Касаткина: «Хочу быть как Месси. Но, скорее всего, похожа на Иньесту»
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Угадай любимый футбольный клуб российской теннисистки.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, пробившаяся в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, рассказала, с каким футболистом она себя ассоциирует.

«У меня есть готовый ответ на этот вопрос – с Месси. Хотя, возможно, я больше похожа на Иньесту. Или на обоих сразу», – цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

  • В четвертьфинале Касаткина разгромила немку Анжелик Кербер 6:0, 6:2.
  • В полуфинале Дарья встретится с Винус Уильямс, обыгравшей Карлу Суарес 6:3, 6:2.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Флорида» нашвыряла бедняге Худобину очень много всего

03:13
Популярные видео
Ставки за 300. Неостановимая «Бавария» и куражная «Барселона»
  смотрят2 ч
Прямая трансляция жеребьевки четвертьфиналов
3 056 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться