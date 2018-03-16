Дарья Касаткина: «Хочу быть как Месси. Но, скорее всего, похожа на Иньесту»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, пробившаяся в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, рассказала, с каким футболистом она себя ассоциирует.

«У меня есть готовый ответ на этот вопрос – с Месси. Хотя, возможно, я больше похожа на Иньесту. Или на обоих сразу», – цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

В четвертьфинале Касаткина разгромила немку Анжелик Кербер 6:0, 6:2.

В полуфинале Дарья встретится с Винус Уильямс, обыгравшей Карлу Суарес 6:3, 6:2.

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