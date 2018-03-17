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Дарья Касаткина обыграла старшую Уильямс и вышла в финал Индиан-Уэллса

Касаткина обыграла старшую Уильямс и вышла в финал Индиан-Уэллса
Eurosport

36 мин. назад

Первый крупный финал в карьере Даши.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех партиях Винус Уильямс 4:6, 6;4, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 48 минут. Касаткина сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 7 брейк-пойнтов. У Уильямс – 2 эйса, 5 двойных и 6 выигранных брейк-пойнтов.

В финале Дарья сыграет с победителем второго полуфинала Симона Халеп-Наоми Осака.

  • Это третий подряд выигрыш российской теннисистки у игрока из топ-10 рейтинга после победы над Каролин Возняцки (2) и Анжелик Кербер (10).
  • Если Касаткина выиграет титул, то впервые войдет в десятку женского мирового рейтинга.

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