Дарья Касаткина обыграла старшую Уильямс и вышла в финал Индиан-Уэллса
Первый крупный финал в карьере Даши.
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира категории «Премьер» в Индиан-Уэллсе, обыграв в трех партиях Винус Уильямс 4:6, 6;4, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 48 минут. Касаткина сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 7 брейк-пойнтов. У Уильямс – 2 эйса, 5 двойных и 6 выигранных брейк-пойнтов.
В финале Дарья сыграет с победителем второго полуфинала Симона Халеп-Наоми Осака.
- Это третий подряд выигрыш российской теннисистки у игрока из топ-10 рейтинга после победы над Каролин Возняцки (2) и Анжелик Кербер (10).
- Если Касаткина выиграет титул, то впервые войдет в десятку женского мирового рейтинга.
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