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Наоми Осака разромила Симону Халеп и стала соперницей Дарьи Касаткиной в финале Индиан-Уэллса
Японская теннисистка в порядке.
Японка Наоми Осака разгромила первую ракетку турнира Симону Халеп в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:0.
Осака сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Халеп крайне неудачно играла на брейк-пойнтах – лишь 1 из 7.
Наоми в финале сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
- Финальный матч пройдет утром 19 марта по московскому времени.
- Ранее Касаткина и Осака не встречались.
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