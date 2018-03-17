Наоми Осака разромила Симону Халеп и стала соперницей Дарьи Касаткиной в финале Индиан-Уэллса

Японка Наоми Осака разгромила первую ракетку турнира Симону Халеп в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс со счетом 6:3, 6:0.

Осака сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Халеп крайне неудачно играла на брейк-пойнтах – лишь 1 из 7.

Наоми в финале сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Финальный матч пройдет утром 19 марта по московскому времени.

Ранее Касаткина и Осака не встречались.

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