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Дарья Касаткина крупно проиграла Наоми Осаке в финале Индиан-Уэллс

Касаткина крупно проиграла Осаке в финале
Eurosport

43 мин. назад

В финале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллс Дарья Касаткина уступила Наоми Осаке – 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 10 минут.

Осака выполнила 5 эйсов при 3 двойных ошибках. Касаткина реализовала 1 брейк-поинт из 4, у Наоми 4 взятых подач соперницы из 7.

Японка была лучше в активно выигранных розыгрышах (23 против 10) и допустила чуть меньше невынужденных ошибок – 24, у Дарьи 25.

  • Это первая встреча 20-летних теннисисток между собой, ранее они не играли друг с другом.
  • После турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина ориентировочно поднимется на 17-е место в рейтинге WTA и станет первой ракеткой России.

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