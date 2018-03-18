Дарья Касаткина крупно проиграла Наоми Осаке в финале Индиан-Уэллс

Матч продолжался 1 час 10 минут.

Осака выполнила 5 эйсов при 3 двойных ошибках. Касаткина реализовала 1 брейк-поинт из 4, у Наоми 4 взятых подач соперницы из 7.

Японка была лучше в активно выигранных розыгрышах (23 против 10) и допустила чуть меньше невынужденных ошибок – 24, у Дарьи 25.

Это первая встреча 20-летних теннисисток между собой, ранее они не играли друг с другом.

После турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина ориентировочно поднимется на 17-е место в рейтинге WTA и станет первой ракеткой России.

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