Getty Images
Дарья Касаткина крупно проиграла Наоми Осаке в финале Индиан-Уэллс
В финале турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллс Дарья Касаткина уступила Наоми Осаке – 3:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 10 минут.
Осака выполнила 5 эйсов при 3 двойных ошибках. Касаткина реализовала 1 брейк-поинт из 4, у Наоми 4 взятых подач соперницы из 7.
Японка была лучше в активно выигранных розыгрышах (23 против 10) и допустила чуть меньше невынужденных ошибок – 24, у Дарьи 25.
- Это первая встреча 20-летних теннисисток между собой, ранее они не играли друг с другом.
- После турнира в Индиан-Уэллсе Дарья Касаткина ориентировочно поднимется на 17-е место в рейтинге WTA и станет первой ракеткой России.
Новости тенниса, на которые хочется кликнуть
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте