11.03.19 - Indian Wells Tennis Garden
И. БонавентюрИсалин Бонавентюр
Не ранее
21:00
К. ПлишковаКаролина Плишкова
WTA Индиан-Уэллс • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Исалин Бонавентюр - Каролина Плишкова
WTA Индиан-Уэллс - 11 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Исалин Бонавентюр – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Исалин Бонавентюр и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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