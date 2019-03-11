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Исалин Бонавентюр - Каролина Плишкова

WTA Индиан-Уэллс - 11 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Исалин Бонавентюр – Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 11 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Исалин Бонавентюр и Каролина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.