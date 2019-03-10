10.03.19 - Indian Wells Tennis Garden
М. ВондроушоваМаркета Вондроушова
Не ранее
21:00
А. ОстапенкоАлена Остапенко
WTA Индиан-Уэллс • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Маркета Вондроушова - Алена Остапенко
WTA Индиан-Уэллс - 10 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Маркета Вондроушова – Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Маркета Вондроушова и Алена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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