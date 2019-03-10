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Маркета Вондроушова - Алена Остапенко

WTA Индиан-Уэллс - 10 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Маркета Вондроушова – Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 10 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Маркета Вондроушова и Алена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.