08.03.19 - Stadium 5
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
22:00
Б. АндреескуБьянка Андрееску
WTA Индиан-Уэллс • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Бьянка Андрееску
WTA Индиан-Уэллс - 8 марта 2019

Это Теннис, и это Индиан-Уэллс! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 8 марта 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Доминика Цибулкова и Бьянка Андрееску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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